«Украдут во дворец султана»: Муцениеце в алом бикини сразила фанатов наповал

Актриса похвасталась изящной фигурой без изъяна, показав, как похорошела после развода с Павлом Прилучным.

Агата Муцениеце в Stories микроблога поделилась свежими отпускными кадрами. Актриса из фильма «Тобол» лишила поклонников дара речи, показав стройную фигуру и аппетитные округлости. Экс-возлюбленная Павла Прилучного позировала в алом бикини. А на одном из снимков запечатлела себя в одних лишь трусиках, похваставшись тем, чем так щедро наградила ее матушка природа.

Ранее в одном из интервью Агата призналась, что в их с Павлом разладе они виноваты оба, как выразилась актриса — «оба дураки». Но принимать Прилучного назад в семью девушка не спешит. По словам Муцениеце, ей комфортно в том состоянии, в котором она пребывает — одиночество ее нисколько не тяготит.

«Чудесная, самая привлекательная и обаятельная», «Ух, морская нимфа», «Для Паши нужна реанимация», «Красиво чиллит, просто зависть!!», «Сексуальность зашкаливает», «Пашка там живой, после такого?!», «Что ваш муж потерял!!», «Только не говорите, что отдыхаете с детьми, кто вам поверит!!», «Украдут во дворец султана», «Какая грация в каждом движении», «Отлично выглядите, а то пишут разведенка-разведенка!! Ну-ну, видим мы, какая вы эффектная дамочка, всех на пляже соблазнили», — пишут фолловеры.

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