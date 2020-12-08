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«Желаю вам хорошего настроения»: Малинин в модной ушанке убрал снег на балконе дома

Певец разместил забавный ролик в соцсетях.

«Желаю вам хорошего настроения»: Малинин в модной ушанке убрал снег на балконе дома
Александр Малинин с женой. Фото: Globallookpress.com

Музыкант Александр Малинин в Instagram разместил забавный ролик, на котором он чистит снег на балконе своего дома. Причем делает он это под живую музыку. На голове у музыканта модная ушанка.

Жена исполнителя Эмма Малинина при этом комментирует действия своего мужа, которые живо орудует лопатой. «Ты что это танцуешь? Саша, народ не убей. Куда собрался?» — говорит Эмма.

«Желаю всем хорошего настроения. Будьте на позитиве и наслаждайтесь жизнью!»

Александр Малинин

«Александр – классный. Самый лучший. Человек, который всегда на позитиве и никогда не отчаивается», «Пришлите снег в Москву. Какая у вас там красота», — стали комментировать запись многочисленные поклонники пары.

Напомним, что Александр Малинин уже много лет женат на Эмме Малининой. В этом году они отмечали тридцатилетие семейной жизни. У пары двое общих детей — двойняшки Фрол и Устинья. Им в ноябре этого года исполнилось 20 лет.

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