Кейт Миддлтон в длинном пальто ультрамаринового цвета и брюках клеш приехала в Йоркшир

Кейт Миддлтон в этом году тоже привыкла вести дела дистанционно. Во время карантина она вместе с мужем принцем Уильямом покинула Букингемский дворец. Они жили вместе с детьми в более уединенном месте. Герцогиню Кембриджскую даже видели в магазине с наследниками. Она была облачена в джинсы и футболку. Но девушка крайне редко позволяет себе не соблюдать протокол, надевая то, что хочется.

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На днях Миддлтон и Уильям отправились в трехдневный тур по Великобритании, который стал первым после карантина. Пара решила поблагодарить тех, кто боролся с коронавирусом, а также навестить учителей, волонтеров и пенсионеров. Сначала герцогиня Кембриджская появилась на вокзале Лондона в элегантном зимнем образе. Она надела зеленое пальто своего любимого дизайнера Alexander McQueen. Шарфик в клетку дополнял ее образ.

В Шотландии Кэтрин предстала в бирюзовом пальто, которое носила во время третьей беременности в 2018 году. Она увиделась с рабочими, поблагодарив их за работу во время пандемии.

А вот на третий день девушка приберегла еще более изысканный наряд. Она предстала в монохромном образе ультрамаринового цвета. Миддлтон надела длинное пальто Hobbs, джемпер с рисунком Massimo Dutti, брюки клеш Jigsaw , а также элегантные бархатны туфли Emmy London. Она была в маске и перчатках. Принц Уильям оделся в одной цветовой гамме с супругой. Наряд визуально стройнил девушку.

Они увиделись с пенсионерами в Йоркшире. Пара навестила пожилого мужчину, с которым герцогиня пообщалась по телефону еще в мае. Он был изумлен добротой Миддлтон. Она прислала ему муку и кухонную технику, когда узнала, что пенсионер любит готовить.

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