Сервировка в алых тонах: Яна Рудковская похвасталась скромным завтраком с блинами и черникой

Жена Евгения Плющенко возобновила свою любимую рубрику. Она показала, как встречает новый день.

Яна Рудковская неравнодушна к роскоши. Она любит не только покупать трендовые наряды, дизайнерскую обувь и сумки, но и также различные уникальные вещи от ваз до елочных украшений. Продюсер всегда уделяет особое внимание декору дома. Каждый день она сервирует стол в определенных тонах. Так как минувшей осенью в ее семье произошло пополнение, суррогатная мать родила для нее с мужем Евгением Плющенко второго сына Арсения, девушка временно не вела рубрику в соцсетях, уделяя все внимание малышу.

Рудковская всегда умела сочетать работу, светскую жизнь и семейные дела. Даже с появлением маленького ребенка дома она не перестала посещать вечеринки и премии. Девушка не скрывает, что за ее наследниками есть кому присмотреть. Как известно, у супругов подрастает еще и сын Александр. 8 декабря Яна смогла впервые за долгое время показать свой завтрак. Она оформила сервировку в алых тонах. В вазе стояли розовые пионы, которые сложно найти в декабре, так как это сезонные цветы.

А полакомилась светская львица блинами со сметаной и эклерами, а также свежей черникой. На отдельной тарелке были размещены мандарины, как символ приближающего Нового года.

«Доброе утро, кто там соскучился по моим завтракам, признавайтесь?» — написала звезда.

Поклонники отметили, что очень ждали возвращение таких публикаций.

«Красивый завтрак, почаще делайте такие посты», «Как всегда красотища», «Классный завтрак, бегу готовить себе такой же», «Букет роскошный», «Сервировка, как всегда, на высоте», «Мамины блины?» — прокомментировали пост подписчики.

Добавим, что обычно на Новый год Яна украшает большой стол с помощью декораторов. Недавно она пообещала, что скоро займется украшением елки и всего особняка.

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