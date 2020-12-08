«Продукты заканчиваются»: Мясников из «Уральских пельменей» показал, как выглядит на 10-й месяц изоляции

Шоуменов из «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников в Instagram разместил забавный кадр, на котором он не похож сам на себя. Артист заметно раздобрел и поправился на забавном снимке. Судя по всему, актер воспользовался специальной программой, чтобы так резко измениться.

«Десятый месяц изоляции. Все в порядке, только продукты заканчиваются. Покачусь, еще найду где-нибудь продуктов. Но, я не терял время даром. На моем канале в Ютуб новая суперпесня на эту тему. Со смешными картинками. Называется «Антитела». А канал Вячеслав Мясников. Смотрим, пишем отзывы». Вячеслав Мясников

«Хоть на человека стал похож. Какой милый», «Это же не он», «Это что ли ваш брат двоюродный», «Вячеслав. Вы прекрасны. А шапочка ваша просто класс», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Вячеслав Мясников и Андрей Рожков выступают сейчас отдельно от основного состава «Уральских пельменей». При этом на концертах в Екатеринбурге они присоединяются к юмористам.

Смотрите также: