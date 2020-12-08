«Одинаковый оттенок на двоих»: Нетребко в бархатном платье в пол предстала с мужем в театре

Оперная дива оделась в одном стиле с возлюбленным, отправившись на очередное выступление в Мариинский театр. Зрители увидели певицу в постановке «Евгений Онегин».

Анна Нетребко в этом году путешествует не так много, как обычно. Из-за пандемии коронавируса она несколько месяцев была без работы. Летом артистка гастролировала по Италии, а осенью приехала в Россию. Первые концерты оперной дивы на родине были отменены, так как она заболела коронавирусом. Однако она быстро поправилась и вернулась к концертной деятельности. Вот уже вторую неделю певица находится в Санкт-Петербурге.

На днях Анна выступила в театре, а потом посетила ряд музеев с сыном Тьяго. Артистка всегда старается посещать интересные места во время гастролей. 7 декабря она выступила на сцене Мариинского театре в опере «Евгений Онегин». Поддержал возлюбленную Юсиф Эйвазов. Сначала Нетребко облачилась в бархатное платье в пол изумрудного цвета. Так вышло, что ее муж облачился в брюки и джемпер такого же оттенка.

«Одинаковый оттенок темно-зеленого на двоих», — заявила певица.

На сцене она блистала и в других образах. Зрители были очарованы сливочным платьем в пол, которое Анна дополнила малиновым беретом с пером и веером из перьев. Поклонники были очарованы не только голосом знаменитости, но и ее безупречными нарядами. Звезда не раз признавалась, что все платья для выступлений приобретает сама.

«Как красиво», «Вы бесспорно блистательная и невероятная певица», «Вы с Юсифом самая гармоничная пара», «Шикарный вечер! Шикарные Вы!», «Анечка великолепная! Сколько радости ты даришь!», «Ваши образы бесподобны», — прокомментировали кадры подписчики.

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