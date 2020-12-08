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Все повседневно: 73-летняя Ротару в дутом жилете и простом трико отправилась на променад

Украинская исполнительница предпочитает комфортную и практичную одежду.

Все повседневно: 73-летняя Ротару в дутом жилете и простом трико отправилась на променад
София Ротару. Фото: Globallookpress.com

София Ротару, как и 71-летняя Алла Пугачева, старается следить за модными тенденциями. В свое время обе исполнительницы удостаивались похвалы ведущего программы «Модный приговор» на Первом канале Александра Васильева. Так, к примеру, искусствовед утверждал, что с замужеством примадонна отечественного шоу-бизнеса заметно похорошела. Она не только похудела, сбросив лишний вес, но и помолодела. Артистка вместе с мужем Максимом Галкиным воспитывает двоих детей — семилетних двойняшек Гарри и Лизу.

Хвалил соведущий Эвелины Хромченко и Софию Михайловну. Как говорил историк моды, эта певица «вне возраста». Она выглядит значительно моложе своих лет. Едва ли можно догадаться, что артистке уже исполнилось 73 года.

Певица София Ротару
София Ротару в дутой жилетке и простом трико отправилась на прогулку. Фото: Instagram.com/sofiarotaru.official

Она продолжает давать концерты и ездит на гастроли. Правда, в последнее время все реже. А вот Примадонна и вовсе отказалась от творческой деятельности. Все свободное время она уделяет семье, наслаждаясь материнством.

На одной из фан-страничек Софии Ротару появилось ее памятное летнее фото, на котором певица позировала в практичном и универсальном наряде. София Михайловна облачилась в дутый жилет и простое трико, дополнив лук молодежными белыми кроссовками.

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