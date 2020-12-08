Все повседневно: 73-летняя Ротару в дутом жилете и простом трико отправилась на променад

София Ротару, как и 71-летняя Алла Пугачева, старается следить за модными тенденциями. В свое время обе исполнительницы удостаивались похвалы ведущего программы «Модный приговор» на Первом канале Александра Васильева. Так, к примеру, искусствовед утверждал, что с замужеством примадонна отечественного шоу-бизнеса заметно похорошела. Она не только похудела, сбросив лишний вес, но и помолодела. Артистка вместе с мужем Максимом Галкиным воспитывает двоих детей — семилетних двойняшек Гарри и Лизу.

Хвалил соведущий Эвелины Хромченко и Софию Михайловну. Как говорил историк моды, эта певица «вне возраста». Она выглядит значительно моложе своих лет. Едва ли можно догадаться, что артистке уже исполнилось 73 года.

Она продолжает давать концерты и ездит на гастроли. Правда, в последнее время все реже. А вот Примадонна и вовсе отказалась от творческой деятельности. Все свободное время она уделяет семье, наслаждаясь материнством.

На одной из фан-страничек Софии Ротару появилось ее памятное летнее фото, на котором певица позировала в практичном и универсальном наряде. София Михайловна облачилась в дутый жилет и простое трико, дополнив лук молодежными белыми кроссовками.

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