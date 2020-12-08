Личный фотограф Пугачевой показал кадр с Овсиенко времен ее сотрудничества с Бондарчуком

На фотографии популярная в девяностых годах прошлого века певица еще совсем молодая.

Личный фотограф певицы Аллы Пугачевой Роман Родин в Instagram порадовал своих поклонников очередным редким кадром. На фотографии он запечатлел певицу, которая была крайне популярна в девяностых годах прошлого века, Татьяну Овсиенко.

«Доброе утро! Всем хорошей рабочей недели. А от меня вам подарок — раритетное фото Тани Овсиенко со съемок клипа из деревни моего детства, неподалеку от Петрово-Дальнего. Режиссером клипа тогда стал Федор Бондарчук, а оператором — Макс Осадчий». Роман Родин

Напомним, что режиссер Федор Бондарчук начинал свой путь к славе в девяностых годах как раз с видеоклипов. Он сотрудничал с такими звездами, как Наталья Ветлицкая, Алена Свиридова, Кристина Орбакайте, Дмитрий Маликов и группа «Моральный кодекс».

Добавим, что о Татьяне Овсиенко в последнее время ходило много слухов. Якобы она спивается и ведет крайне замкнутый образ жизни. Сама звезда не раз опровергала эту информацию.

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