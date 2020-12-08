Мария Гончар запечатлелась с Иваном Телегиным во время застолья в элитном ресторане

Возлюбленная известного хоккеиста Ивана Телегина Мария Гончар в Instagram опубликовала кадр со своим любимым мужчиной. Он был сделан в популярном и очень дорогом московском ресторане «Сахалин», который расположен в отеле «Азимут».

На фотографии спортсмен присел на стул, а девушка обнимает его сзади. Видно, что молодые люди безумно счастливы вместе. Интересно, что на заднем плане можно разглядеть шумную компанию, которая также веселится.

Напомним, что Мария Гончар – дочь очень богатых родителей. В светской тусовке о ней нередко говорят, что она привыкла жить на широкую ногу. Именно Гончар, по слухам, разрушила семью хоккеиста с певицей Пелагеей.

Добавим, что в последнее время Телегин и Пелагея через своих адвокатов бросаются взаимными упреками. Хоккеист уверяет, что певица не дает ему видеться с их общим ребенком. Адвокаты Пелагеи эту информацию регулярно опровергают.

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