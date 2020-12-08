«Эффектный старт»: Саша Савельева в мини-шортах устроила домашние танцы на пилоне

Саша Савельева не скрывает, что ей нравится хорошо выглядеть. Бывшая солистка группы «Фабрика» никогда не была обделена вниманием мужчин. Однако уже 10 лет счастлива в браке с Кириллом Сафоновым. Они долго не могли завести ребенка, но в 2019 году девушка родила сына Леона. Пара почти не показывает своего наследника. Зато артистка быстро пришла в форму. Она старается заниматься спортом даже во время прогулок с малышом.

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Поклонники не раз восхищались тем, как Саша выглядит в 36 лет. Она может похвастаться точеной фигурой. Но сама певица признавалась, что ее тело после родов не так совершенно, как кажется. В последнее время она часто участвует в фотосессиях. А 8 декабря девушка решила возобновить свои занятия по стрип-пластике. Как оказалось, дома у звезды есть шест, на котором она станцевала в мини-шортах и лонгсливе. Она прокрутилась на шесте, показав осиную талию, плоский живот и изящные ноги.

«Подзарядилась сегодня новой, забытой энергией! После беременности и родов пришлось начинать все с начала. Эффектный старт благодаря моей дорогой Мари», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, что молодая мама так грациозно двигается. Многие даже позавидовали ее мужу. «Вы молодец! Это огромный труд. Очень изящно и красиво», «Оооо, хорошая моя… Я знаю, как болят синяки, когда начинаешь», «Талантливая во всем, мощная, женственная, красивая, живая», «Представляю, как Кириллу повезло..», «Вы огонь», «Вот это мамочка», — прокомментировали пост подписчики. К слову, также любит танцевать на пилоне Светлана Ходченкова.

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