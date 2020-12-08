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Беременная невестка Валерии в сливочном платье пообедала в центре Москвы с Шульгиным

Лиана провела выходные очень насыщенно. Она успела увидеться со свекровью и погулять на Красной площади.

Беременная невестка Валерии в сливочном платье пообедала в центре Москвы с Шульгиным
Лиана Шульгина. Фото: instagram.com/lianashulginaa/

Валерия не так давно отдохнула в Дубае с Иосифом Пригожиным. 52-летняя певица успела не только покупаться и позагорать, но и сняться в новом клипе. При этом она не стеснялась облачаться в мини-платья. Тем временем уже скоро артистка станет бабушкой. Ее младший сын Арсений Шульгин минувшим летом женился на своей избраннице Лиане Волковой, а позже пара сообщила, что ждет ребенка.

22-летний наследник Валерии занимается собственным бизнесом, поэтому сам себя обеспечивает. Он окружил вниманием и заботой свою новоиспеченную жену. Влюбленные уже рассекретили пол будущего ребенка. У них будет дочка. Лиана начала готовиться к родам, так как находится на последнем месяце беременности, но это не мешает ей проводить время так, как ей хочется. Минувшие выходные пара сначала провела в гостях у ее мамы. Арсений похвастался, что его теща готовит лучший суп с клецками. А на следующий день они устроили ужин с Валерией и Пригожиным, которые вернулись из отпуска.

Как оказалось, также Шульгин успела погулять с женой и покататься с ней на коньках на ГУМ-катке, который недавно открыла Татьяна Навка. После этого влюбленные пообедали на Красной площади. Невестка Валерии подчеркнула округлившийся живот сливочным трикотажным платьем. Поверх она надела плюшевую шубу.

Лиана и Арсений. Фото: instagram.com/lianashulginaa/

«Наши выходные были такие теплые. Наполненные уютом и любовью (в точности как я пожелала провести их вам). Гуляли. Катались на коньках на Красной площади. Поставили елочки дома. Устраивали семейный ужин. Новогоднее настроение», — поделилась Лиана.

К слову, пара готовится к партнерским родам. Арсений уже сдал необходимые анализы, чтобы в ответственный день быть рядом с возлюбленной. «Детки наши сладкие», — написала Валерия.

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