Беременная невестка Валерии в сливочном платье пообедала в центре Москвы с Шульгиным

Лиана провела выходные очень насыщенно. Она успела увидеться со свекровью и погулять на Красной площади.

Валерия не так давно отдохнула в Дубае с Иосифом Пригожиным. 52-летняя певица успела не только покупаться и позагорать, но и сняться в новом клипе. При этом она не стеснялась облачаться в мини-платья. Тем временем уже скоро артистка станет бабушкой. Ее младший сын Арсений Шульгин минувшим летом женился на своей избраннице Лиане Волковой, а позже пара сообщила, что ждет ребенка.

22-летний наследник Валерии занимается собственным бизнесом, поэтому сам себя обеспечивает. Он окружил вниманием и заботой свою новоиспеченную жену. Влюбленные уже рассекретили пол будущего ребенка. У них будет дочка. Лиана начала готовиться к родам, так как находится на последнем месяце беременности, но это не мешает ей проводить время так, как ей хочется. Минувшие выходные пара сначала провела в гостях у ее мамы. Арсений похвастался, что его теща готовит лучший суп с клецками. А на следующий день они устроили ужин с Валерией и Пригожиным, которые вернулись из отпуска.

Как оказалось, также Шульгин успела погулять с женой и покататься с ней на коньках на ГУМ-катке, который недавно открыла Татьяна Навка. После этого влюбленные пообедали на Красной площади. Невестка Валерии подчеркнула округлившийся живот сливочным трикотажным платьем. Поверх она надела плюшевую шубу.

«Наши выходные были такие теплые. Наполненные уютом и любовью (в точности как я пожелала провести их вам). Гуляли. Катались на коньках на Красной площади. Поставили елочки дома. Устраивали семейный ужин. Новогоднее настроение», — поделилась Лиана.

К слову, пара готовится к партнерским родам. Арсений уже сдал необходимые анализы, чтобы в ответственный день быть рядом с возлюбленной. «Детки наши сладкие», — написала Валерия.

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