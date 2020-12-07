«Ужасы нашего замка»: Галкин вместе с двойняшками Лизой и Гарри напугал 71-летнюю Пугачеву

Алла Пугачева и Максим Галкин не скрывают, что им некогда скучать. В этом году пара редко выходила в свет, но иногда они принимали гостей у себя в замке. Их дети — двойняшки Лиза и Гарри — в сентябре отправились в первый класс. Однако теперь каждый вечер они придумывают что-то новое, чтобы развлечь себя и родителей. Накануне дочка Примадонны сыграла для отца на пианино. Она берет уроки у мамы, а потом демонстрирует свои умения.

А вот вечер понедельника, 7 декабря, закончился тем, что Аллу Борисовну застали врасплох собственные дети. Певица сидела в кресле, когда в другой комнате семилетние малыши мастерили приведение. Черную ткань они прикрепили к палке и наклеили маску, как в фильме «Крик». Сначала Лиза позвала папу, который испугался при виде такого приведения.

«Пап, ты камеру включил? Иди сюда», — позвала его наследница. «О, Господи!» — завопил он, а потом засмеялся. «Давай маму теперь напугаем», — предложил Гарри. «Ну давай, пойдем», — ответил ему папа.

Когда Галкин вошел в комнату, завывая, то 71-летняя Алла Борисовна закричала и кинула в него тряпкой. Двойняшки покатились по полу от хохота. Примечательно, что Примадонна была облачена в черный спортивный костюм. Она сидела возле столика, где стояли корзинки с нитками.

«Ужасы нашего замка. Пугалкины», — подписал получившееся видео Максим.

Поклонников позабавило семейное видео. Многие отметили, что не видели более хороших родителей. «Аллу берегите, что же делаете, затейники», «Такая веселая атмосфера, когда в доме есть дети», «Вот она, настоящая семья», «Это так мило», «Чего вы маму пугаете?», «Все как положено в настоящем замке», — прокомментировали пост подписчики.

Сморите также: