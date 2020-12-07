«Пусть ангел оберегает»: Стриженова облачилась в платье с воланами и рукавами из тюля в честь именин

52-летняя Екатерина Стриженова не скрывает, что она очень счастлива в браке. Под одной крышей с мужем телеведущая живет уже больше тридцати лет. За это время в их семье появились не только общие дети — дочери Анастасия и Саша, но и внук. Старшая из дочек именитой четы подарила им первого наследника — Петю Петровича. Малышу два годика и вместе с родителями он живет в Штатах.

На личной страничке в Instagram Екатерина Стриженова поделилась свежим кадром, принарядившись по случаю своих именин. Возлюбленная режиссера и сценариста Александра Стриженова облачилась в монохромное платье с воланами и полупрозрачными рукавами из тюля. Перед объективом фотокамеры она предстала с букетом цветов.

«Спасибо родителям, что назвали меня Екатериной! Мои дорогие тезки, с именинами вас!! Пусть ангел хранитель всегда будет рядышком, помогает, направляет и оберегает!!» — отметила актриса.

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