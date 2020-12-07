«Совершенно вне возраста»: 73-летняя Ротару в платье-вышиванке дополнила образ кроссовками

Еще историк моды Александр Васильев говорил о том, что народная артистка СССР выглядит гораздо моложе своих лет.

На одной из фан-страничек Софии Ротару появился летний кадр, который ранее в своем микроблоге публиковала сама певица. Перед объективом фотокамеры украинская исполнительница позировала в темно-синем платье-вышиванке с белым рисунком на ткани. Молодежный образ народной артистки СССР дополнили модные белые кроссовки. Наряд певицы украсили трендовые рукава-буфы, ко всему прочему, знаменитость сделала акцент на фигуре, показав тонкие щиколотки.

Еще историк моды Александр Васильев в своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники, говоря о Софии Михайловне, уточнял, что она выглядит молодо и свежо. К тому же Ротару до сих пор дает концерты и выходит на сцену. А ведь ей уже 73 года.

«Совершенно вне возраста», — хвалил Васильев именитую певицу в беседе с 7days.ru.

Напомним, что у Софии Ротару есть двое внуков — Анатолий и Соня, которых певице подарили сын Руслан и невестка Светлана.

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