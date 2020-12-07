Платья, драгоценности, меха: Виктория Боня похвасталась дорогостоящими подарками

Светская львица с размахом отметила 41-летие сначала в Дубае, а потом в Москве. Только теперь она нашла время, чтобы распаковать подарки.

Виктория Боня недавно дала большое интервью, где раскрыла подробности личной жизни. Она рассказала, почему на самом деле рассталась с миллиардером Алексом Смерфитом, а также озвучила сумму своих заработков. Бывшая участница «Дома-2» дала понять, что живет безбедно. Благодаря фотосессиям, собственной марке одежды, но и онлайн курсам она зарабатывает тысячи долларов. А недавно девушка порадовала себя, устроив праздник в Дубае в честь дня рождения, а потом и вечеринку в Москве.

В одном из самых пафосных ресторанов столицы Виктория собрала друзей. Приехал ее поздравить даже теннисист Марат Сафин. Также увиделся с девушкой Андрей Малахов. А одной из самых ярких гостей стала Анна Седокова, которая пришла в золотом пиджаке. Спустя несколько дней светская львица нашла силы, чтобы распаковать подарки. Для начала она показала свой дом, полностью украшенный букетами цветов.

«Я хочу показать вот это! Я, конечно, ее уже доставала. Это произведение искусства! Она невероятно крутая. Эмма Салимова мне подарила. Она сама вышивала. С белой норкой внутри джинсовая куртка», — похвасталась Боня.

Потом девушка достала шелковое платье голубого цвета, а также тунику с изображением попугая, который расшит бисером. «Обалденное с вышивкой из бисера. Посмотрите, какая красота ручной работы», — отметила знаменитость. Также светская львица достала белоснежную рубашку с воротом от известного дизайнера. При этом еще десяток коробок остались запакованы. Лишь поздно ночью она продолжила раскрывать презенты.

Для начала Виктория примерила белоснежный дутый пуховик с поясом. Его подарила звезде Седокова. «Швейцарские Альпы, кайф», — произнесла она. Потом светская львица достала из коробки черные туфли на низком каблуке Александра Сирадекиана, дизайнера из Тбилиси. «Слава богу, не каблуки 12 сантиметров. Он наверное понимал, что дама такая возрастная», — пошутила девушка.

Также ее привел в восторг белый костюм из натурального хлопка. Потом Боня добралась до украшений. Ей подарили серьги Chloe, а также золотой браслет на руку. Модель получила колье Poche и браслет с драгоценными камнями. А из красных коробок девушка достала рамку для фото, подсвечники и вазу фирмы Baccarat.

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