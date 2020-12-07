Памятный кадр: Заворотнюк позировала в алом платье со шлейфом, а Чернышев — в смокинге

Этот кадр был сделан еще в феврале 2018 года.

Анастасия Заворотнюк не скрывает, что обрела настоящее женское счастье рядом с нынешним мужем — фигуристом Петром Чернышевым. У супругов есть общий ребенок — дочка Мила. Крохе уже исполнилось два годика. Свою беременность актриса из ситкома «Моя прекрасная няня» тщательно скрывала от поклонников и прессы. О том, что в семье произошло прибавление, многие узнали, когда новорожденной дочке Чернышева исполнилось несколько месяцев.

По словам Анастасии, она не хотела раньше времени сообщать о беременности окружающим. Этот факт она скрыла даже от старших детей: дочки Анны и сына Майкла. Они были очень счастливы за маму и отчима. Именно сын Заворотнюк подвел ее к мысли о том, чтобы завести общего малыша с Петром. Вспоминая свой разговор с Майклом, актриса уточнила, что он в какой-то мере повлиял на ее решение снова стать мамой. Юноша очень хотел, чтобы у его отчима был собственный ребенок. Ведь Петр как любящий отец заботился о них с Аней.

К слову, на одной из фан-страничек Анастасии Заворотнюк появилось памятное фото, которое ранее сама актриса публиковала в личном профиле. На одном из светских раутов звезда позировала в алом вечернем платье со шлейфом, а Чернышев — в смокинге. Примечательно, что актриса подчеркнула линию декольте и талию, отдав предпочтение силуэтному наряду с драпировкой на юбке.

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