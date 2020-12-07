Модно утеплилась: 71-летняя Пугачева нарядила дочку Лизу в трендовую шубку Тедди

Этот памятный снимок в личном профиле публиковал шоумен Максим Галкин. Позже кадр появился и в фан-аккаунте примадонны отечественной эстрады. Как говорил ведущий программы «Лучше всех!» на Первом канале, один из вечеров они с семьей решили провести в кинотеатре. Не секрет, что Алла Борисовна крайне редко выводить двойняшек Гарри и Лизу в свет.

Зачастую малыши бывают на детских вечеринках, которые устраивают звездные родители их маленьких друзей. К примеру, отпрыски Максима Галкина дружат с дочкой композитора Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой — Вероникой, наследницей украинской исполнительницы Светланы Лободы Евангелиной и дочкой шоумена Александра Реввы и его супруги Анжелики — Амели.

Алла Пугачева одевает семилетнюю дочку как принцессу. У Лизы Галкиной обширный гардероб, которому позавидовали бы и девочки-подростки. Так, для похода в кинотеатр певица подобрала для дочери трендовую плюшевую шубку Тедди, модно утеплив наследницу. Сама Примадонна позировала в стильной меховой дубленке и джинсах-варенках.

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