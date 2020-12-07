В русских традициях: Юдашкина в облачении из белоснежного кружева накрыла богатый стол для гостей

Жена известного российского кутюрье Марина Юдашкина встретила в своем большом доме дорогих гостей, накрыв для них богатый стол в русском стиле. И хотя друзей пришло не так уж и много, он ломился от яств и блистал роскошной сервировкой с золоченой посудой и приборами из серебра.

И даже известный ресторатор Аркадий Новиков не смог сдержать эмоций, отведав десерт от поваров Юдашкиных. «Бомбичный!» — эмоционально похвалил он торт.

Жена модельера встретила гостей в лаконичном, но изысканном образе, примерив белоснежный топ из кружева и трендовые брюки чиносы черного цвета, сочетав их туфлями-лодочкам на шпильке.

«Теплая и дружеская атмосфера», «Как же хорошо, когда все хорошо!», «Браво Марине, такая хозяюшка!», «Я не знакома с Вами, но всегда приятно видеть Вас и вашу семью. Столько тепла, любви и радости в ваших фотографиях», — откликнулись на обнародованные кадры застолья пользователи Сети.

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