На королевском поезде: Кейт Миддлтон и принц Уильям отправились в трехдневный тур по Великобритании

В Великобритании завершился второй локдаун. Кейт Миддлтон и принц Уильям решили отправиться в трехдневный тур по Великобритании и лично поблагодарить тех, кто все эти месяцы боролся с коронавирусом. Также они встретятся со школьниками, волонтерами, учителями.
В короткое путешествие, которое продлится с 6 по 8 декабря, герцоги Кембриджские отправились на королевском поезде. Его особенность в том, что внутри все обустроено для комфортной жизни – там есть гостиная, кабинет и даже ванная комната. К слову, состав ездит по железным дорогам Великобритании еще со времен королевы Виктории.
Как пишет Daily Mail, для Кейт это путешествие на знаменитом поезде станет первым за всю историю. Ранее она не удостаивалась такой чести. А вот Меган Маркл уже побывала в нем практически сразу после свадьбы с принцем Гарри.