На королевском поезде: Кейт Миддлтон и принц Уильям отправились в трехдневный тур по Великобритании

В Великобритании завершился второй локдаун. Кейт Миддлтон и принц Уильям решили отправиться в трехдневный тур по Великобритании и лично поблагодарить тех, кто все эти месяцы боролся с коронавирусом. Также они встретятся со школьниками, волонтерами, учителями.

В короткое путешествие, которое продлится с 6 по 8 декабря, герцоги Кембриджские отправились на королевском поезде. Его особенность в том, что внутри все обустроено для комфортной жизни – там есть гостиная, кабинет и даже ванная комната. К слову, состав ездит по железным дорогам Великобритании еще со времен королевы Виктории.

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Как пишет Daily Mail, для Кейт это путешествие на знаменитом поезде станет первым за всю историю. Ранее она не удостаивалась такой чести. А вот Меган Маркл уже побывала в нем практически сразу после свадьбы с принцем Гарри.

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