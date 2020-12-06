«Как дела у злобных гремлинов?»: Настасья Самбурская обидела своих подписчиков

Блогер и актриса Настасья Самбурская не привыкла вести себя, словно нежное создание. Член жюри проекта «Миллион на мечту» известна своими прямолинейными замечаниями и едкими фразами. Недавно артистка начала травлю Ольги Бузовой. К слову, Самбурская продолжает пародировать коллегу в Stories личного микроблога. Настасья обращается к своей аудитории с такими же словами, как Бузова, передает ее манеру и утрирует определенные ситуации.

Так, в одном из последних роликов Настасья со словами «мои люди» спросила у подписчиков, каким цветом покрасить ей ногти. Не прошло и пяти минут, как Самбурская записала новую историю, где показывает, что ест и пьет.

Стоит отметить, не только гиперболизация, но и сарказм — излюбленный прием в общении исполнительницы роли Кристины Соколовской в сериалах «Универ. Новая общага». Так, в одной из последних публикаций Самбурская опубликовала короткое видео со следующим посланием:

«Как дела у маленьких, злобных гремленов и людей?».

Подписчики Настасьи сразу же отреагировали на такое «оригинальное» приветствие:

«Отписываюсь», «Что ты такая злая?», «Злобные ответы людям — признак невостребованности и собственной внутренней злобы».

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