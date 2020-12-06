«Хорошее семейное кино»: Максим Матвеев похвалил фильм «Серебряные коньки»

Исполнитель главных ролей в фильмах «Стиляги» и «Мата Хари» вместе со своей второй женой уже десять лет. Недавно в личном микроблоге Максима Матвеева появилась совместное фото с Елизаветой Боярской. Пара посетила премьеру фильма «Серебряные коньки» кинокомпании Central Partnership.

Для показа возлюбленные выбрали аутфиты в одном стиле, в именно в стиле монохром. Так, на Боярской было надето черное приталенное платье с расклешенным подолом, черные колготки и сапоги до колен им в тон. В качестве аксессуаров девушка повесила через плечо коричневую сумку на ремешке. В руках у актрисы были кожаные перчатки. Максим тоже отдал предпочтение этому защитному предмету гардероба. Также он был облачен в черный костюм и белую рубашку навыпуск.

Максим записал в своем аккаунте:

«Это очень очень хорошее, семейное, жанровое кино, со всеми составляющими, которые будут интересны каждому зрителю вне зависимости от возраста… ».

Поклонники знаменитостей остались в восторге от снимка Боярской и Матвеева:

«Красавцы!», «Очень красивая пара, вы мне мне очень нравитесь», «Невероятно красивые!».

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