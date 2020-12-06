«Спустя четыре часа»: Оксана Самойлова устала украшать огромную елку в доме

Многодетная мамочка Оксана Самойлова не устает делиться с поклонниками событиями из жизни своей семьи. Пока муж модели — шоумен Джиган — на работе, Оксана активно занимается подготовкой дома к новогодней ночи. Как и все, Самойлова начала преображение с праздничного дерева. О том, как создательница бренда косметики наряжала елку, девушка рассказала в Stories личного блога.

Мама троих дочерей Ариелы, Леи и Майи, а также малыша Давида с самого утра выходного дня была полна положительных эмоций. По словам Самойловой, в ее доме уже царили праздничное настроение и предновогодняя эйфория. Бизнес — леди принялась украшать огромную ель, которая достигала потолка особняка знаменитостей.

Надо отметить, процесс затянулся надолго. Оксана то залезала, то обратно взбиралась на стремянку. А в своем блоге она написала:

«Спустя четыре часа…».

Когда знаменитости все же удалось завершить начатое, оценить мамины старания решил маленький Давид. Оксана отметила, что мальчик, словно кот, так и норовил сорвать елочные игрушки.

Но заботливая мамочка подготовила другой сюрприз для малыша — карнавальный костюм. Самойлова решила, что Давид встретит Новый год в образе Санты Клауса.

«Какое милашество!», — произнесла Оксана, разглядывая игрушечную бороду.

Смотрите также: