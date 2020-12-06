«Боже, как она гладит себя!»: Чехова заворожила снимком в распахнутом халатике

Анфиса Чехова гордится своими приятными женственными формами, демонстрируя их поклонникам в Сети. Личный блог звезды полон снимками в купальниках самого различного уровня – от секси бикини до закрытых, но не менее соблазнительных моделей.

Есть в социальных сетях ведущей и кадры погорячее – в нижнем белье. Один из них, в леопардовом комплекте, появившимся из-под распахнувшегося халатика, произвел фурор у пользователей интернет-пространства. Фолловеры взорвали Сеть, заполнив аккаунт Instagram Анфисы своим восторженными комментариями.

«Красавица и секси!», «Какая же вы женственная и мягкая», «Боже, как она гладит себя!», «Вы такая уверенная в себе дама, это достойно восхищения», «Суперфото! Анфиса – огонь», «Бомбическая женщина», — пишут почитатели Чеховой.

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