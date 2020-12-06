«Теща — лучший повар»: беременная невестка Валерии в шубе сходила в гости к маме с Шульгиным

Наследник певицы провел весь день с возлюбленной, которая находится на последнем месяце беременности. Они устроили бранч в кафе, а вот вечером посидели дома у мамы Лианы.

Певица Валерия, как известно, является не только популярной певицей, но и заботливой мамой. Она воспитала дочку Анну, а также сыновей: Артемия и Арсения Шульгиных. Ее наследники давно стали взрослыми. В прошлом году тайно женился заграницей ее старший сын, а в этом году его примеру последовал брат. 22-летний Арсений устроил пышную свадьбу со своей избранницей Лианой Волковой. А вскоре стало известно, что девушка беременна.

Возможно, что уже в этом году Валерия станет бабушкой, так как ее невестка находится на девятом месяце беременности. На днях девушка рассказала, что планировала ребенка с возлюбленным, но момент, когда они узнали, что скоро станут родителями, оказался для них очень волнительным. Пара также не скрывает, что они ждут девочку. Шульгин занимается собственным бизнесом и при этом старается заботиться о жене.

В субботу, 5 декабря, влюбленные отправились на бранч в кафе. Лиана любит сама готовить дома, но на этот раз избранник дал ей отдохнуть. Он запечатлел девушку в автомобиле в трикотажном платье пастельного оттенка и шубе из натурального меха. В итоге они полакомились бургерами.

А вот вечером Арсений отправился в гости к теще. Они живут в одном доме, но в разных квартирах. Мама Лианы приготовила для них ужин. Сын Валерии не удержался и похвалил кулинарное мастерство своей родственницы.

«Моя теща, Вера Борисовна, готовит самый вкусный суп с клейками. Просит не показывать. Это нереально вкусно, прям бомба», — заявил он. «Теща — лучший повар», — написал он.

Смотрите также: