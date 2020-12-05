«Какой плоский живот!»: Гагарина в белоснежном бикини обнажила изящные формы у бассейна

Полина Гагарина в этом году пережила расставание со вторым мужем Дмитрием Исхаковым. Поклонники были удивлены таким решением пары. Влюбленные часто ездили вместе в отпуск и время от времени делились снимками, на которых представали вдвоем или с дочкой Мией. Однако в конце года артистка подала на развод, что разрушило последние надежды фанатов на их примирение. Более того, блондинка готова начать новую жизнь.

больше по теме Полина Гагарина в черном платье в пол и длинной шубе появилась в Кремлевском дворце Певица стала лауреатом премии «Виктория». Девушка выбрала женственный образ для появления на публике.

В этом году не все звезды смогли отправится в отпуск из-за пандемии коронавируса. Полина провела несколько недель с дочкой в Дубае. Однако ее отпуск так быстро прошел, что она до сих пор делится снимками, чтобы подразнить поклонников и напомнить себе о приятных моментах. 5 декабря артистка опубликовала очередное фото, на котором предстала в белоснежном мини-бикини. Она лежала у бассейна, демонстрируя исхудавшую фигуру.

Гагарина похвасталась плоским животом и стройными ногами. Певица позировала в чувственной позе.

«В Москве солнце», — пошутила звезда.

Поклонники восхитились красотой девушки. 33-летняя артистка взбудоражила подписчиков. «Полина покажи мужчину нового… Сколько можно нас мучать», «Ну не одна же Полина отдыхала в ОАЭ», «Такая красивая», «Шикарная фигура», «Шикарная худышка», «Какой плоский живот!», «Поешь! Уже ребра торчат», — прокомментировали пост подписчики. К слову, Полина регулярно занимается спортом. Несколько лет назад она сильно постройнела и теперь держит себя в форме.

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