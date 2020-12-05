«В прекрасном настроении»: Орбакайте в мятном костюме с лампасами приняла участие в съемках

Певица вернулась в Москву и сразу погрузилась в работу. Она решила преобразиться перед новогодними съемками в салоне Влада Лисовца.

Кристина Орбакайте уже много лет живет на две страны. В Москве у нее находятся родные, а также именно на родине девушка играет в театре и дает концерты. Также она каждый год ездит в США, где у нее есть свой дом в Майами и квартира в Нью-Йорке.

Муж Михаил Земцов не раз уговаривал ее переехать в Америку, но дочка Аллы Пугачевой на это пока не решилась. Недавно она провела несколько месяцев Нью-Йорке с супругом и дочкой Клавдией, но в декабре прилетела домой.

Первым делом Кристина отправилась в салон красоты Влада Лисовца. Так как ей предстоит сняться в новогодних концертах и передачах, певица решила обновить прическу. Профессионалы сделали ей объемную укладку с локонами.

Артистка также облачилась в припыленный мятный костюм с лампасами. Макияж подчеркнул ее голубые глаза и придал блеск губам. Орбакайте позировала в салоне перед тем, как появиться на публике.

«На съемки в прекрасном настроении!» — заявила звезда.

49-летняя артистка впечатлила поклонников. Многие отметили, что она стала еще больше похожа на маму. «Очень красивая!!!!», «Как на маму похожа», «Мама номер два!!!», «Думала Алла Пугачева», «Вы здесь просто копия Аллы!», «С возрастом все больше и больше похожа на маму», «Кристина, вы потрясающе красивы! Будьте счастливы и здоровы», «Сначала подумала, что это Алла Борисовна», «Прекрасна», — прокомментировали пост подписчики.

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