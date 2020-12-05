Цветочные акценты: Лариса Гузеева показала домашний интерьер

Исполнительница главной роли в фильме «Жестокий романс» поделилась свежим снимком в личном микроблоге. Лариса Гузеева не так часто пополняет свои социальные сети новым материалом. Однако недавно артистка не только добавила новую публикацию, но и продемонстрировала дизайн интерьера и одежды для дома, которые она выбирает.

Лариса Андреевна позировала в кадре с утюгом в руках.

«По-настоящему прекрасный подарок к Новому году!», — написала в своем аккаунте Гузеева.

Актриса имела в виду утюг. Отметим, что артистка считает себя настоящей хозяйкой. Лариса Гузеева любит делиться своими кулинарными рецептами. Поэтому для знаменитости лучшим подарком к Новому году станет то, что поможет ей по дому.

Также ведущая программы на Первом канале «Давай поженимся» рассекретила дизайн своего интерьера. Оказалось, что Гузеева является поклонницей цветочного принта. На темно-зеленых обоях в гостиной Ларисы Андреевны можно увидеть крупные пионы и маки. Примечательно, что на домашней шелковой пижаме телеведущей тоже был изображен цветочный принт.

Многие поклонники Гузеевой остались в восторге от снимка.

«Вы даже за гладильной доской королева!», «Обои шикарные!», «Обои клевые!» — написали люди.

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