Мать Тимати разместила душевный детский снимок рэпера с братом и родными

Мать рэпера Тимати Симона Черноморская в Instagram разместила красивый и очень душевный кадр из прошлого. На фотографии можно увидеть ее сыновей Тимура и Артема, а также бабушку и деда исполнителя. Вся семья на кадре необычайно счастлива. За роялем сидит бабушка музыканта, рядом стоит дед. А Тимати с братом, судя по всему, готовятся петь.

Как отметила Симона Черноморская, она не помнит дня, чтобы она не обращалась к своему отцу. Она чувствует его рядом. Он ее оберегает. Следит за внуками, радуется правнукам.

«Что бы я ни делала, всегда думаю, чтобы он мне посоветовал, как бы отнесся. Я часто обращаюсь к папе, но он только смотрит на меня глубоким взглядом, и я получаю ответ». Симона Черноморская

Мама Тимати добавила, что ее отец в 70 лет начал учить английский язык. Она вспомнила день ухода родителя, который покинул этот мир, как она выразилась, тихо и интеллигентно.

Напомним, что пользователи часто обвиняют маму Тимати, якобы она забрала у его бывших возлюбленных моделей Алены Шишковой и Анастасии Решетовой детей себе на воспитание. Впрочем, сама Симона только посмеивается над этими сплетнями, как и ее бывшие невестки.

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