«Мой любимый композитор»: Брежнева запечатлелась с мужем, который нежно целует ее в макушку

Певица Вера Брежнева в Instagram опубликовала очень красивый и чувственный кадр со своим мужем продюсером Константином Меладзе. На фотографии композитор нежно обнимает свою вторую половинку и целует в макушку.

«Пост гордости. Я уже не раз говорила, что для нашей семьи карантин был очень плодотворным временем. И все больше хочется делиться с вами результатами. Поэтому хочу рассказать о сериале «Нежность», музыку к которому написал мой любимый композитор». Вера Брежнева

Как отметила Брежнева, сериал получился очень трогательным и нежным. Причем он полностью снят на iPhone. По словам Брежневой, сериал обязателен всем к просмотру.

«Какие вы милые и прекрасные», «Сколько нежности в этом красивом фото», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Вера Брежнева и Константин Меладзе тайно поженились в 2015 году. На красивой церемонии, которая прошла в Италии, присутствовали только самые их близкие люди.

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