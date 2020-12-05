«На съемке»: Басков похвастался совместным селфи с Леонтьевым и Реввой

Во время долгих съемочных процессов артистам позволено уходить на перерыв и заниматься своими делами. Каждый из них по-своему скрашивает это время. Кто-то может перекусить. А тот, кто следит за фигурой, лишний раз лучше пообщается с коллегами.

Этим приятным занятием увлеклись и Николай Басков с Александром Реввой и Валерием Леонтьевым. Артисты сделали совместный снимок. Им «золотой голос» российской эстрады поделился в личном профиле. Примечательно, что безобидное селфи стало предметом обсуждения и порицания среди фанатов героев фото.

Отметим, что Басков и Ревва в кадре окружили с двух сторон Леонтьева. Басков был в сером костюме с геометрическим принтом. А Ревва выбрал бархатный пиджак баклажанового цвета. Валерий Леонтьев же сидел посередине в темно-синем пиджаке с золотыми пуговицами и узорами на манжетах.

Некоторые подписчики Баскова остались довольны появлению такого трио на проекте «Привет, Андрей!». Однако нашлись и те, кто разглядел следы фотошопа в изображении Леонтьева.

«Лентьев выглядит, как ваш ровесник с Пирожковым, что-то тут не так», «Леонтьев здесь на женщину похож. Пока не пригляделась, не поняла, что это он», «Зачем из Леонтьева женщину вылепили?», «Почему Леонтьев так похож на Бабкину?», «На этом фото Леонтьев ненатуральный», — отметили поклонники в комментариях под фото. View this post on Instagram A post shared by Николай Басков (@nikolaibaskov)

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