Долина в расшитых пайетками минишортах и боди с глубоким декольте оторвалась на премии «Виктория»

Певица Лариса Долина стала одной из главных звезд музыкальной премии «Виктория». На сцене 65-летняя исполнительница появилась в очень ярком наряде. Видеозапись с ее выступлением появилась на одной из фанатских страничек звезды в Instagram.

Артистка за последнее время нарастила волосы. На сцене она появилась в минишортах, расшитых пайетками, и в боди с глубоким декольте. Довершением модного лука стали черные ботфорты.

Отметим, что про Ларису Долину витает множество различных слухов. Якобы она уже не раз обращалась за помощью к пластическим хирургам. Правда, сама она уже не раз говорила, что старается правильно питаться. В этом и заключается ее прекрасный внешний вид.

Кстати, поклонники обратили внимание, что в последнее время Долина предпочитает платьям в пол дерзкие молодежные наряды. Сама вокалистка отмечала, что старается следить за модой и лишена каких-либо комплексов.

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