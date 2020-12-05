«Котик – ласковый животик»: Гоген Солнцев поделился детским снимком из школьного театра

Шоумен Гоген Солнцев, которому исполнилось сорок лет, в Instagram поделился своим детским фото. Как отметил фрик, в юбилей он решил вспомнить свою первую «значительную» роль в школьном театре.

«Это был котик — ласковый животик. Думаю, я неплохо справился с ней тогда. Много лет прошло, а я до сих пор помню то невероятное ощущение волнения, которое пронизало весь мой организм. Но это было самое приятное волнение, с которым мне приходилось сталкиваться в жизни». Гоген Солнцев

Гоген Солнцев поблагодарил всех своих подписчиков за поздравления. Он пожелал, чтобы для всех пользователей этот день был таким же приятным и волнительным, как для него.

Напомним, что Гоген Солнцев женат на пожилой даме Екатерине Терешкович. Он уже не раз обвинял жену в употреблении алкоголя. Солнцев отправлял женщину на лечение, но от пагубной привычки она так до конца и не избавилась. Ранее стало известно, что он купил для жены гроб. Солнцев считает, что образ жизни Терешкович в недалеком будущем сведет пенсионерку в могилу.

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