«Я тебя очень люблю»: Микелла Абрамова трогательно поздравила отца с 43-летием

Младшая дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова Микелла в Instagram трогательно поздравила своего отца с днем рождения. Мужчине исполнилось 43 года. Она поделилась архивной фотографией, на которой находится со своей сестрой Сафиной и родителем.

«Папочка, с днем рождения! Я тебя очень люблю». Микелла Абрамова

«Папины дочки. Какие все красивые. Яна, с днем рождения», Прекрасная семья. Все такие красивые», «У Яна просто замечательные дочки и жена. Ему очень с ними повезло», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Алсу и Ян Абрамов вместе с 2006 года. Сафина появилась на свет в том же 2006 году. Микелла родилась через полтора года. В августе 2016 года Алсу стала многодетной мамой. Она родила сына Рафаэля. Кстати, его исполнительница очень редко показывает в соцсетях в отличие от дочек.

Заметим, что Алсу регулярно разводят с мужем журналисты. Якобы их брак уже давно трещит по швам. Впрочем, время показывает, что это всего лишь сплетни. Они по-прежнему вместе и счастливы.

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