«Мне двадцать с небольшим»: Борис Корчевников вспомнил свой репортаж из вологодских болот

Как отметил телеведущий, туда можно было добраться только на БТР.

Телеведущий Борис Корчевников в Instagram разместил редкий снимок, который был сделан примерно 15 лет назад. В начале двухтысячных годов он работал простым журналистом. На снимке он улыбается во весь рот и счастлив.

«Мне двадцать с небольшим. На съемках репортажа в вологодских болотах. На том БТРе, что сзади — туда только и можно было добраться». Борис Корчевников

«Чистый и настоящий», «Такое позитивное фото, что хочется просто улыбнуться в ответ», «Борис, я вас обожаю. Счастья и здоровья вам. С тех пор вы почти не изменились», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Борис Корчевников уже несколько лет успешно ведет на канале «Россия 1» рейтинговую программу «Судьба человека». В студию к нему приходят звезды шоу-бизнеса и известные актеры, которые рассказывают о своей жизни и личных отношениях. В прошлом году Корчевников за свою программу был удостоен премии «ТЭФИ».

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