Это война: белоснежный шпиц едва не укусил песика Ольги Серябкиной

Артистка была так удивлена, что не могла справиться с эмоциями несколько минут.

Солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина не расстается со своей любимой собачкой — шпицем по имени Буся — практически нигде.

Завести питомца артистка мечтала много лет, но жесткий график и большое количество работы не оставляли шансов. Возможность появилась в 2019 году, и Ольга сразу же отправилась выбирать любимца. Так черный шпиц Бу (именно этим именем знаменитость зовет собачку), стал ее постоянным спутником.

Размеры четвероногого очень малы, так что в поездках он постоянно сопровождает хозяйку. Порой Бу доводит знаменитость до настоящей истерики, именно такой случай произошел с парочкой 3 декабря.

На этот раз началось все со случайной встречи – Ольга с Бу столкнулись с другой дамой, у которой был белый шпиц. Животные проявили интерес друг к другу и артистка решила не мешать: поднесла своего любимца поближе к белой собачке и даже успела восхититься уровню «мимишности» происходящего.

«Ой милота… Они мурлычут даже, кажется…» — умилялись вместе с артисткой окружающие.

Но ровно до тех пор, пока новоиспеченная подружка шпица не решила откусить Бу ухо или нос, не важно, главное достать.

С визгливым лаем шпиц кинулся на Бу… Серябкина лишь успела оттянуть своего любимица от грозной противницы и застыть в изумлении.

«Не пойму, кто больше испугался — Буся или ты?» — смеются подписчики.

Артистке посоветовали более осмотрительно выбирать друзей.

Ранее артистка провела генеральную уборку и продемонстрировала поклонникам содержимое своей гардеробной, пишет сайт OA.

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