«Это безумие»: Дэниел Рэдклифф объяснил, почему его нет в соцсетях

Звезда «Гарри Поттера» Дэниел Рэдклифф стал новым участником YouTube-шоу Hot Ones («Горячие»), в котором звездам задают вопросы, заставляя при этом есть жаренные крылышки с различными острыми соусами. В частности, ведущий спросил у 31-летнего актера, почему тот не зарегистрирован ни в одной соцсети. В ответ молодой человек не стал рассказывать про то, как он хочет оградить свою частную жизнь от внимания публики. У него оказались несколько иные мотивы.

На самом деле, Рэдклифф не хочет ввязываться в споры, которые нередко происходят в комментариях, как между звездами (Баста и Шнуров, например), так и в формате «звезда — подписчик».

«Я подумывал о том, чтобы зарегистрироваться в Twitter, и я на сто процентов знаю, что если бы я это сделал, вы бы все просыпались с историями вроде «Дэн Рэдклифф повздорил со случайным человеком в «Твиттере», — поделился актер. — Когда я был моложе, то, слава богу, перехотел искать комментарии о себе в Интернете и читать всякую ​​ерунду. Это безумие и вообще плохо».

Добавим, что практически все коллеги Рэдклиффа по «Гарри Поттеру» имеют странички в соцсетях. Даже Руперт Гринт (Рон Уизли), сопротивлявшийся до последнего, недавно зарегистрировался в Instagram.

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