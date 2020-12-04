«Его зовут Степа»: неженатый Борис Корчевников показал, с кем проводит зимние вечера

Как отметил телеведущий, сибиряка он нашел с сестричками около одной из станций метро.

Телеведущий Борис Корчевников, который ведет программу «Судьба человека» на канале «Россия 1», в Instagram поделился фотографией с симпатичным котом. Он теперь живет у него дома.

«Этого сибиряка нашли с сестричками недавно у метро «Планерная» в коробке, обмотанной скотчем. Нашли, очистили от поселившихся в ушках паразитов и вернули к жизни. Его зовут Степа. Сейчас ему 2,5 месяца. Взял его». Борис Корчевников

«Дай Бог вам крепкого здоровья! Какой милый котенок. Спасибо за ваше доброе сердце», «Ура! У Степки есть дом! Не сомневаемся, Борис, что вы будете хорошим хозяином для животного», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Борис Корчевников, которому сейчас уже 38 лет, никогда не был женат. Ему часто приписывают различные романы. Сам телеведущий отмечал уже не раз, что никак не может встретить свою любимую, с которой будет готов связать судьбу.

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