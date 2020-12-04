«У Нагиева глаза выпали»: Мария Горбань запечатлелась в красном лифчике без трусиков

Актриса Мария Горбань, которую часто называют экранной женой телеведущего Дмитрия Нагиева, в Instagram поделилась с подписчиками крайне откровенной фотографией.

На снимке звезда сериала «Кухня», где она как раз снималась с Нагиевым, запечатлена в красном лифчике без трусиков. При этом она никак не стала подписывать фотографию, поставив смайлик в виде сердечка.

«Ну, красота», «У Нагиева глаза выпали», «Не буду оригинален. Маша просто хороша. Настоящая богиня», «Вы, конечно, невероятная красотка. Повезло вашему мужчине», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Мария Горбань в 2014 году родила дочку Стефанию от осветителя Олега Филатова. Правда, долго с мужчиной она не прожила. В 2016 году Горбань снова вышла замуж за оператора Кирилла Зоткина. Общих детей в этом браке пока нет. Прошедшее лето Горбань с дочкой и мужем проводила на Мальдивах, откуда делилась откровенными фотографиями.

Смотрите также: