С красными волосами: Стас Михайлов опубликовал редкое фото с дочкой Дашей

Музыкант Стас Михайлов в Instagram опубликовал редкий снимок со своей дочкой Дашей. Она появилась на свет еще до его отношений с нынешней женой Инной Михайловой. В этом году Даше исполнилось 15 лет. На фотографии рядом с отцом она запечатлена с красными волосами.

«Похожи? Дочка Дарья», — подписал снимок музыкант.

«Редкие снимки с дочкой. Хотим еще увидеть фотографию с сыном Никитой», «Девушка похожа на Иванку, дочь Стаса от Инны», «Девочка красивая, волосы ужасные», «Не похожи. Похожа на мать. Если бы она была дочерью Стаса, вряд ли бы он разрешил ей такой цвет волос», — отметили в комментариях пользователи.

Ранее Стас Михайлов в шоу «Алена, блин!» рассказывал о своей старшей дочери. По его словам, она прекрасно играет на фортепиано и мечтает о карьере певицы. Правда, помогать ей в этом он не намерен. Как отметил Михайлов, девушка должна сама добиваться признания публики. Заметим, что кроме дочки, у певца есть еще сын от предыдущих отношений. Никита скоро должен пойти в армию.

Смотрите также: