К Рождеству: Меган Маркл и принц Гарри вышли в свет вместе и купили елку

Недавно Меган Маркл рассказала, что летом потеряла второго ребенка. У нее случился выкидыш. После этого, как утверждали британские таблоиды, Гарри и принц Уильям вновь начали общаться и даже помирились. Все члены королевской семьи старались оказать моральную поддержку паре.

Как выяснилось, на Рождество герцоги Сассекские не поедут в Лондон. Хотя Гарри очень этого хотел. Праздники будут встречать в Калифорнии. Накануне их заметили в магазине. Пара приобрела новогоднюю елку. А хозяин лавки был настолько раз визиту супругов, что написал об этом в Twitter.

«Ко мне на работу пришли Меган и Гарри! Мы продали им рождественское дерево! — написал Джеймс.

больше по теме Стало известно, почему Меган Маркл не хочет возвращаться в Лондон Королевский эксперт поделилась своей точкой зрения.

Напомним, Сассекские обосновались в Монтесито, где летом этого года купили особняк за 14,7 миллиона долларов. А позже пара заключила контракт с Netflix на 112 миллионов.

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