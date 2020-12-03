Как сделать своими руками макраме-венок к Новому году из подручных предметов
Видео
Видеопредсказание на 2021 год от известного экстрасенса
Видео

К Рождеству: Меган Маркл и принц Гарри вышли в свет вместе и купили елку

Герцоги Сассекские впервые появились на публике вместе после печального известия.

К Рождеству: Меган Маркл и принц Гарри вышли в свет вместе и купили елку
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Global Look Press

Недавно Меган Маркл рассказала, что летом потеряла второго ребенка. У нее случился выкидыш. После этого, как утверждали британские таблоиды, Гарри и принц Уильям вновь начали общаться и даже помирились. Все члены королевской семьи старались оказать моральную поддержку паре.

Как выяснилось, на Рождество герцоги Сассекские не поедут в Лондон. Хотя Гарри очень этого хотел. Праздники будут встречать в Калифорнии. Накануне их заметили в магазине. Пара приобрела новогоднюю елку. А хозяин лавки был настолько раз визиту супругов, что написал об этом в Twitter.

«Ко мне на работу пришли Меган и Гарри! Мы продали им рождественское дерево! — написал Джеймс.

Напомним, Сассекские обосновались в Монтесито, где летом этого года купили особняк за 14,7 миллиона долларов. А позже пара заключила контракт с Netflix на 112 миллионов.

Смотрите также:

Тэги

Меган МарклМеган Маркл и принц ГарриМеган Маркл переездМеган Маркл сегодняПринц Гарри и Меган Маркл