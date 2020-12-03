Фото из ЗАГСа: беременная Кети Топурия в белоснежной шубе позировала с возлюбленным

Кети Топурия восемь лет прожила с Львом Гейхманом и только четыре из них они были в браке. Певица даже подарила избраннику дочку Оливию, но в 2017 году супруги расстались. После этого девушка долго не могла найти достойного мужчину. А в 2019 году она встретила бизнесмена Льва Деньгова. У них завязалось общение и вскоре они стали жить вместе. У избранника артистки также есть двое детей от первого брака.

Минувшим летом Кети получила предложение руки и сердца. Поклонники думали, что она не будет торопиться со свадьбой. Однако певица в ноябре рассекретила беременность. Девушка уже скоро станет мамой во второй раз. А 20 ноября влюбленные узаконили свои отношения. Топурия облачилась в силуэтное белое платье, подчеркнувшее ее округлившийся живот. Она дополнила образ сережками и браслетами.

Только теперь, спустя несколько недель, певица поделилась редким фото со свадьбы, сделанным в ЗАГСе. Девушка предстала в белоснежной плюшевой шубе, которую накинула на плечо. В руках она держала клатч. Деньгов шел рядом в черном костюме.

Поклонники восхитились элегантной невестой. Многие отметили, что не видели более красивой беременной девушки. «Вау!», «Какая она красивая», «Кети прекрасна», «Очень крутой образ», «Беременная, но при этом грациозная», «Очень мило», «Идеальная пара», «Это невероятно красиво», — прокомментировали пост подписчики.

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