«7 нарядов»: Бондарчук примерила эффектные платья известного российского дизайнера

Светлана Бондарчук была моделью, а также редактором известного журнала, но в этом году она покинула свой пост. И вскоре вышла замуж во второй раз. Она не побоялась надеть свадебное платье в 51 год, а также танцевать с фатой на голове. Избранником светской львицы стал Сергей Харченко. Они живут вместе больше года. Неожиданно в конце лета пара организовала торжество, закатив банкет после росписи в ЗАГСе.

На днях Бондарчук оказалась в бутике дизайнера Александра Арутюнова. Она примерила семь нарядов, устроив дефиле в магазине. Сначала блондинка облачилась в вязаную накидку с бахромой и алые брюки. Потом надела лимонное платье в пол с рюшами и рукавами-фонариками. Третий наряд — платье с одним оголенным плечом изумрудного цвета.

Светлана также примерила клетчатое платье с белыми ботфортами. Пятое мятное платье имело акцент на талии и причудливую драпировку. Белое силуэтное платье на пуговицах оказалось самым лаконичным. В последнюю очередь звезда надела пышный наряд с жакетом цвета фуксия.

«7 нарядов от Арутюнова. Что мое? А что нет?!» — спросила она.

Фаворитами поклонников стали последние два наряда. «6 и 7 вам очень идут, остальные конечно классные, но не ваше», «Желтое и голубая клетка», «Наша милаха», «Желтое!», «Красная клетка, супер!», «Последнее шикарное», «Мне второй и последний луки понравились», «Желтое и белое», — прокомментировали пост подписчики.

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