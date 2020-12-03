Потрепал за волосы: Высоцкая продемонстрировала семейную идиллию с Кончаловским в ресторане

Юлия Высоцкая является не только актрисой, но и кулинаром. Она уже длительное время ведет свое кулинарное шоу. Девушка умеет вкусно готовить совершенно разные блюда из рыбы, мяса и овощей. Поклонники удивляются тому, что при этом артистка сохраняет стройную фигуру. В 47 лет телеведущая может похвастаться моложавым видом и неиссякаемой энергией. Она много путешествует со своим мужем Андреем Кончаловским, которому уже 83 года.

Большая разница в возрасте не мешает супругам быть счастливыми. Каждый год они ездят в новые или полюбившиеся страны. В этом году пара была в Италии. Теперь Юлия решила вспомнить, как они путешествовали по Германии в 2018 году. В соцсети она опубликовала архивные кадры. На одном из фото телеведущая позировала в сливочном платье свободного кроя и ботинках. А на следующий день уже в дубленке с мехом она сходила с мужем в ресторан в Мюнхене.

По всей видимости, они взяли еду на вынос. Когда Высоцкая стала снимать себя и возлюбленного на камеру, то Кончаловский потрепал ее за волосы. Девушку это рассмешило. Поклонников растрогала не только семейная идиллия, но и такое проявление любви от режиссера. Многие одарили пару комплиментами.

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