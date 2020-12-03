«Выше только любовь»: Нюша в алом платье-свитере поужинала с мужем на 85 этаже небоскреба

Певица провела вечер не только с возлюбленным, но и со своей подругой. Они насладились изысканными блюдами и красивым видом.

Нюша уже три года состоит в браке с Игорем Сивовым. В свое время они тайно сыграли свадьбу на Мальдивах. Спустя год певица родила своего первенца. Дочку пара назвала необычным именем Симба. Девушка быстро пришла в форму после родов. В этом году она стала чаще снимать ролики, записала трек с Егором Кридом и теперь старается не отставать от молодых исполнителей. При этом девушке нравится развиваться. Вместе с мужем она посещает семинары и курсы.

Несмотря на большую занятость, свободное время Нюша старается посвящать семье. Она признавалась в интервью, что очень близка с мужем. Они постоянно поддерживают друг друга, ко всему прочему, она старается разделять его интересы. На днях Сивов сводил возлюбленную на ужин. Они побывали в ресторане на 85 этаже небоскреба в «Москва Сити». Артистка облачилась в алое платье-свитер. Объемный наряд подчеркнул ее стройные ноги. Певица была без макияжа, а волосы она собрала в хвост.

Пара насладилась изысканными блюдами и красивым видом на вечернюю Москву. Компанию им составила создательница множества марафонов Светлана Никифорова. Артистка уже давно дружит с коучем.

«Вечер стал совершенно новым в расписании каждого из нас. Ситуативность и создает новую реальность», — отметил Сивов. «Выше только любовь», — гласила надпись в ресторане.

Поклонники восхитились гармоничной парой. Также многие отметили, что Нюша выглядит красивой даже без грима. Им не часто удается увидеть, как певица проводит время вне сцены, поэтому кадры порадовали ее фанатов.

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