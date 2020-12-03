Почти нешуточные страсти: похудевшая Бузова повздорила с Кадони из-за кусочка колбасы

Ведущий «Дома-2» хотел отведать еду своей коллеги, однако выходка не удалась.

Ольга Бузова, снимаясь в проекте «Ледниковый период», сильно похудела. Телеведущая вкладывала в него много физических сил и не всегда успевала нормально поесть. В итоге девушка дошла до финала, но утратила былые формы.

Изменения в фигуре возлюбленной заметил ее парень Давид Манукян, который попросил певицу поправиться, заявив, что у нее «кости торчат».

И, хотя Ольга категорически отказалась намеренно набирать вес, очевидно, что теперь звезда не страдает отсутствием аппетита — в ее личном блоге регулярно появляются посты с едой. А одна из последних stories ее Instagram и вовсе содержит видео с небольшой полушуточной борьбой звезды за кусочек докторской колбасы с Владом Кадони. Ведущий попытался съесть его тайком, выкрав у коллеги. Но не тут-то было — Бузова оказалась рядом и выхватила заветный ломоть «докторской».

Позже Ольга показала в блоге обиженного мужчину, печально проходящего мимо нее.

«Голодный, между прочим!» — процедил сквозь зубы он.

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