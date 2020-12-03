«Как же круто!»: Глюк’оZа в черной длинной шубе насладилась морозной погодой

Наталья Чистякова-Ионова, которая больше известна как Глюк’оZа, каждый год несколько раз ездит в отпуск. Недавно певица отдохнула на Мальдивах. Поклонники удивляются тому, как девушка умеет гармонично смотреться в любом месте. Она обладает эффектной внешностью, а также точеной фигурой. 34-летняя артистка давно стала мамой дочек: Лидии и Веры. При этом она занимается йогой и устраивает себе тренировки.

С 1 декабрем в Москву пришла зима. Сначала выпал снег, а потом температура в термометре опустилась ниже нуля. Так как осень была очень теплая, то многие артисты обрадовались наступлению морозной погоды. Наталья даже вышла из дома и устроила прогулку. И хоть на улице не было сильно холодно, она облачилась в длинную шубу с черным мехом, похожим на норковый. Певица собрала волосы в хвост и сделала неброский макияж.

«Блин, как же круто! Ребята, наконец-то настоящая зима к нам пришла! Все, скоро Новый год», — отметила Глюкоза.

Поклонники согласились с артисткой, что настала настоящая зима. При этом многие удивились тому, что она облачилась в шубу. Фанаты предположили, что она натуральная и это многих не обрадовало. Ранее также шубу купила Ксения Бородина. Но стоит отметить, что большинство звезд предпочитают актуальные в этом сезоне эко-шубы, созданные из шерсти или искусственных материалов. Так, на днях Стеша Маликова покаталась на ГУМ-катке в подобной белоснежной шубе.

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