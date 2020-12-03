«Волшебство пришло»: Нинидзе запечатлела, как подросший сын Плетнева наряжает елку

Нино Нинидзе в этом году отметила 29-летие. Девушка обладает модельными параметрами. Она стала сниматься в кино десять лет назад. Ее можно увидеть в эпизоде комедийного сериала «Однажды в милиции». Теперь девушку уже знают многие режиссеры, а также она работала с Никитой Михалковым. А вот в светских кругах о ней заговорили год назад, когда ее заметили в компании Максима Виторгана, который развелся с Ксенией Собчак.

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Теперь Нино уже не скрывает романтических отношений с актером. Они часто вместе ездят в отпуск. Как и у Максима, у девушки есть ребенок от прошлых отношений. Она растит сына Сашу от Кирилла Плетнева. Мальчику уже пять лет. Актриса каждую свободную минуту посвящает малышу. С наступлением зимы многие звезды стали украшать дома к приближающимся праздникам. Нинидзе накануне запечатлела наследника, который наряжал елку.

В кадре мальчик предстал в пижаме цвета хаки. Он украшал елку алыми елочными игрушками.

«Волшебство к нам в дом пришло», — написала актриса.

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