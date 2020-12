Фотограф Пугачевой поделился кадром юной Подольской времен «Евровидения» в Киеве

Личный фотограф певицы Аллы Пугачевой Роман Родин в Instagram опубликовал снимок известной исполнительницы Натальи Подольской времен ее выступления на музыкальном европейском конкурсе «Евровидение». Звезда участвовала на нем в 2005 году и не смогла попасть в пятерку лидеров.

«Из цикла «События в историях». Мое фото Подольской на «Евровидении» в Киеве. Узнали молодую певицу?» Роман Родин

Напомним, что Наталья Подольская выступала в Киеве с песней Nobody Hurt No One. Она смогла занять только пятнадцатое место, чему очень сильно расстраивалась.

Позже Подольская рассказывала, что очень тяжело воспринимала свое поражение. Она говорила, что была в состоянии аффекта и не понимала, что происходит вокруг нее. По словам Подольской, пятнадцатое место стало в те годы для нее «полной неожиданностью и личным фиаско». То поражение ее многому научило.

Смотрите также: