«Шикарная женщина»: мама Игоря Макарова оказалась копией Леры Кудрявцевой

Хоккеист Игорь Макаров в Instagram разместил снимок своей мамы Натальи, которая очень сильно похожа на жену хоккеиста телеведущую Леру Кудрявцеву.

«Не зря говорят, что мужчина выбирает себе жену, которая очень походит на маму», «Какая у вас мама молодая и красивая», «Мама и жена – словно одно лицо. Она у вас очень красивая женщина. Огромное ей спасибо за такого талантливого сына», — отметили в комментариях пользователи.

Отметим, что мама Игоря Макарова и Лера Кудрявцева чуть ли не одного возраста. Как известно, телеведущая на 16 лет старше своего мужа, которому несколько лет назад подарила дочь Машу.

Кстати, Лера Кудрявцева и мама Игоря Макарова в прекрасных отношениях. Они порой выкладывают в социальных сетях совместные фотографии. Добавим, что мать Игоря Макарова развелась несколько лет назад с отцом спортсмена. Судя по всему, сейчас симпатичная женщина одинока и желает строить новые отношения.

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