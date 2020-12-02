«Я вернулась»: Нетребко в изумрудном платье посетила Шереметевский дворец

Анна Нетребко в этом году смогла отдохнуть, когда три месяца соблюдала самоизоляцию в Вене. Артистка перебрала гардероб, вспомнила оригинальные кулинарные рецепты и провела время с сыном Тьяго. Но уже летом она возобновила гастроли. Когда певица приехала в Москву в сентябре, то заболела коронавирусом, но она быстро пошла на поправку. Недавно икона стиля снова приехала в Россию.

За несколько дней Анна успела побывать в Мариинском театре, где выступила с мужем Юсифом Эйвазовым, а также в Москве, где в Большом театре прошло награждение премией имени К.С. Станиславского.

Теперь оперная дива вновь добралась до Санкт-Петербурга. Свой выходной она посвятила культурно-развлекательной программе. Нетребко отправилась в Шереметевский дворец, где ей провели экскурсию.

Артистка облачилась в изумрудное мини-платье лаконичного кроя и высокие черные сапоги. Она собрала волосы в пучок и дополнила образ сережками и ожерельем.

«Я вернулась в Петербург и вернулась в музеи (пока их не закрыли окончательно). Сегодня у нас Шереметевский дворец! Выставка „В круге Дягелевом“ пересечение судеб. Огромное спасибо Наталье Ивановне Метелице за организацию и экскурсию!» — поделилась звезда.

Поклонники отметили, что тоже любят музеи. Многие заметили, что певица постройнела и одарили ее комплиментами. «Анна, спасибо Вам за возможность путешествовать с Вами и посещать такие красивые и интересные места!», «Прекрасно как», «Вы стали такой стройной», «У вас образ очень красивый», «Платье подчеркнуло вашу фигуру! Стройняшка», — прокомментировали пост подписчики.

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